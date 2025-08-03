Vanspor Sportif Direktörü Osman Yıldırgan, babasını kaybetti. Vefat haberi Yıldırgan ailesi ve sevenlerinde büyük üzüntüye sebep olurken Vanspor camiası da başsağlığı mesajı paylaştı.

"Başımız Sağ Olsun" başlığı ile yapılan paylaşımda; "Sportif Direktörümüz Osman Yıldırgan’ın kıymetli babasının vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, Osman Yıldırgan’a ve tüm ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

WanHaber ailesi olarak merhuma rahmet, Osman Yıldırgan ve tüm aileye başsağlığı diliyoruz.