Sağlık alanında kaynaklardan alınan bilgiye göre, yalnızca 25 kilo ağırlığındaki Atıf, ciddi yetersiz beslenme ve şiddetli açlık nedeniyle Gazze kentindeki Uluslararası Hilu Hastanesinde hayatını kaybetti.

Atıf’ın iki hafta önce hızla kilo kaybetmesinin ardından ani sağlık sorunları yaşadığı ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kaynaklar, açlık nedeniyle yaşamını yitiren Atıf’ın daha önce herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF), dün yapılan açıklamada, Gazze’de çocuk ölümlerinin, İsrail’in sürdürdüğü savaş ve kıtlığın neden olduğu kötüleşen koşullar nedeniyle “eşi benzeri görülmemiş” bir seviyeye ulaştığı uyarısında bulunulmuştu.

Dünya Gıda Programı’nın verilerine göre, Gazze’de yaşayan Filistinlilerin dörtte biri kıtlık benzeri koşullarla karşı karşıya ve yaklaşık 100 bin çocuk ile kadın ciddi yetersiz beslenme problemi yaşıyor.

İsrail, 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıların ardından Gazze’ye yönelik insani yardımı büyük ölçüde engelledi. 2 Mart itibarıyla tüm yardım ve tıbbi geçişleri kapatarak kıtlığın yayılmasına ve “felaket” boyutlara ulaşmasına neden oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

"Buradaki her rakam, gıda ve ilaç bulamamış, sessiz ve acı içinde ölmüş masum bir candır." diyen Burş, son 24 saatte 1'i çocuk 7 kişinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Burş, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 93'ü çocuk 169'a yükseldiğini kaydetti.

Gazze'de açlık kaynaklı ölümlerin arttığını vurgulayan Burş, "Açlık, Gazze'deki çocukların canını dünyanın gözü önünde alıyor ve dünya sadece izlemekle yetiniyor." ifadelerini kullandı.

Lazzarini: Gazze'de açlık, İsrail'in BM sistemini, "siyasi amaçlar güden kurumla" değiştirmesinin sonucudur

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'ndeki açlığın, İsrail'in BM sistemini siyasi amaçlar güden sözde "Gazze İnsani Yardım Vakfı" ile değiştirmesinin bir sonucu olduğunu belirtti.

UNRWA Genel Komiseri, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'nde oluşturduğu açlık dalgasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki sıkıntıların, UNRWA'nın, 5 aydan bu yana Gazze Şeridi'ne yardım girişinin engellenmesi neticesinde büyüdüğünü ifade eden Lazzarini, "UNRWA'nın saf dışı bırakılması ve zayıflatılmasının, Gazze'ye giden yardımlarının silahlı gruplara yönlendirilmesi iddialarıyla hiçbir ilgisi yoktur; aksine, Gazze'de yaşadıkları için Filistinlilere baskı yapma ve toplu cezalandırma yönünde kasıtlı bir girişimdir." ifadesini kullandı.

Lazzarini, "Gazze'de insan eliyle oluşturulan kıtlığın, İsrail'in BM sistemini siyasi amaçlar güden sözde Gazze İnsani Yardım Vakfı ile değiştirmeye yönelik kasıtlı girişimlerin bir sonucu olduğunu" kaydetti.

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım tırına ihtiyacı bulunuyor.

İsrail, Batı Şeria'da Filistin Tohum Bankası'na ait tesisleri buldozerlerle yıktı

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistin Tohum Bankası'na ait tesisleri ve bir üretim ünitesini buldozerlerle yıktığı belirtildi.

Filistin Tarım Çalışma Komiteleri Birliği Genel Müdürü Fuad Ebu Seyf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıkılan söz konusu tesislerin, tohum bankasının yerel tohumları koruma ve çoğaltma çalışmalarının önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Ebu Seyf, söz konusu saldırının, Filistin halkının, tarımda kendi kendine yeterlilik çalışmasının doğrudan hedef alınması ve biyolojik çeşitliliği ve yerel ürünleri korumayı amaçlayan çabaların kasıtlı olarak baltalanması anlamına geldiğini dile getirdi.

Ebu Seyf, El Halil'deki tohum bankasının, 70'ten fazla yerli tohum çeşidi içerdiğini ve bu tohumların büyük kısmının artık Batı Şeria'nın hiç bir yerinde bulunmadığını ifade etti.

Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliğinin, tohum bankasını 2010 yılında kurduğunu söyleyen Ebu Seyf, dünyanın pek çok ülkesinde benzerleri olan bu tür tohum bankalarıyla yerel tohumların gelecek nesiller için korunmasının amaçlandığına dikkati çekti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 332 Filistinli hayatını kaybetti, 147 bin 643 kişi yaralandı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırısında 1 Filistinli öldü

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, saldırgan İsrailliler, Nablus'un güneyindeki Akraba kasabasına baskın düzenleyerek Filistinlilere gerçek mermiyle ateş açtı.

Saldırıda göğsünden yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise saldırıda ölen Filistinlinin 24 yaşındaki Muin Subhi Muhammed Asfar olduğu bilgisini paylaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Hamas: Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarına karşı harekete geçilmeli

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsraillilerin Batı Şeria'da işlediği cinayetlerin önemli ölçüde arttığına işaret edildi ve bu saldırılara karşı konulması için halkın "seferberliğine" ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Batı Şeria'da yerleşimci saldırılarına ve işlenen iğrenç suçlara 'dur' denmesi için halkın harekete geçmesi, protesto ve eylemleri artırması gerektiği" ifade edildi.