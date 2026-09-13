ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda'nın başkenti Dublin'de İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile bir araya geldi. İkili görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, iki ülke ilişkilerinin tarihin en iyi seviyesinde bulunduğunu vurguladı ve İrlanda Açık Golf Turnuvası'nın dünyanın en önemli etkinliklerinden biri olduğunu ifade etti.

Gazetecilerin İran savaşının ne zaman sona ereceğine ilişkin sorusuna yanıt veren Trump, sürecin yakın zamanda biteceğini düşündüğünü dile getirdi. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına birkaç haftalık bir süre kaldığını ve İsrail ile Orta Doğu'yu havaya uçurmak üzere olduğunu öne süren Trump, Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olamayacağını bir kez daha vurguladı. ABD'nin Gazze'deki sürece ve Batı Şeria'daki İsrail varlığına destek verdiği yönündeki suçlamalara da değinen Trump, Gazze'deki yangını söndürdüklerini ve tüm esirleri kurtardıklarını belirtti.

Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti'nin birleşmesine ilişkin soruya yanıt veren Trump, problem çıkarmak istemediğini ancak adanın birleştiğini görmek istediğini ifade etti. Her iki tarafta da dostları olduğunu ve İrlandalıların kötü insanlar olmadığını söyleyen Trump, birleşmenin gerçekleşmesinin harika olacağını ve kendi görüşüne göre en nihayetinde bunun yaşanacağını kaydetti.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin ise iki ülke ilişkilerinin güçlü ve eski olduğunu belirterek, Trump ailesinin İrlanda'nın Doonbeg bölgesindeki yatırımlarının 350 kişiye istihdam sağladığını aktardı. Trump'ın İrlanda Açık Golf Turnuvası'na katılmak üzere ülkeye geldiğini belirten Martin, ABD'nin önemli miktarda İrlanda kökenli nüfusu bünyesinde barındırdığını da söyledi.