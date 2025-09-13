Bu sezon Trendyol 1. Lig’de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, altyapıyı da güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu nedenle altyapıya ağırlık veren İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, bu alana bir dokunuş daha yaptı.

Geçtiğimiz sezonda da yönetimde olan ve takımı gerek iç saha maçlarında gerekse dış saha maçlarında yalnız bırakmayan Fikret Beler, bu kez Altyapılar Genel Sorumlu Yardımcılığı görevine getirildi. Beler, bundan böyle altyapının güçlendirilmesi ve başarısı için çabalayacak.

Konuya ilişkin olarak Van Spor Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada; “Kulübümüz, geleceğe yatırımın en önemli adımı olan altyapımızı güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Altyapılar Genel Sorumlu Yardımcılığı görevine Fikret Beler getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, kulübümüze ve altyapımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.