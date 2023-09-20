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TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Vanspor, ligin dördüncü hafta maçında Pazar günü sahasında karşılaştığı Kırşehir Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek, 4'te 4 yapmayı başardı. Ligdeki dördüncü galibiyetini Kırşehir FSK karşısında alan Van temsilcisi 12 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Sezona Bucaspor deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle başlayan, ligin ikinci hafta maçında sahasında Adıyaman FK'yı 2-1 mağlup eden Vanspor, ligin üçüncü hafta maçında deplasmanda Serik Belediyespor'un 2-0, dördüncü hafta maçında ise sahasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü Bertuğ Bayar ve Ahmet Ülük'ün ilk yarıda kaydettiği gollerle 2-0 mağlup eden Van temsilcisi puanını 12'ye yükseltti. Grupta dörtte dört yapan bir diğer takım olan Esenler Erokspor 12 puan +8 averajla liderlik koltuğunda bulunurken, Nazilli Belediyespor ise 12 puan +4 averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Bu kapsamda sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı. Sosyal medyada TFF 2. Lig Beyaz Grup, son haftanın en başarılı on bir sporcusunu belirledi. Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu belirlenen onbirde, Vanspor'da, Kırşehir Futbol Kulübü karşısında üstün bir performans ortaya koyan Harun Kavaklıdere ve Kerem Çağatay da yer aldı.

Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu ile belirlenen onbirde, Vanspor'dan Harun Kavaklıdere, Kerem Çağatay, Mersin İdmanyurdu'ndan Erdem Beytaş, Ömer Çakı, Adıyaman FK'dan Hüseyin Çakmak, Vedat Yeşilkaya Ankara Demirspor'dan Mustafa Fettahoğlu, Diyarbekirspor'dan Burak Asan, Esenler Erokspor'dan Sakıb Aytaç, Nazilli Belediyespor'dan Furkan Apaydın ve Ömer Kavurkacı yer alan isimler oldu.

van bölge gazetesi