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WanHaber – Fatma Öztürk

Hem eğitimde hem de istihdamda yer almayan 15 – 29 yaş arası gençlerin iş hayatında aktif rol almaları amacıyla yola çıkan İŞKUR Yol Arkadaşım iş standı Van’da ki iki günlük mesaisini tamamladı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Danışmanlar ve İstihdam Uzmanları eşliğinde “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO)” teknik destek projesi ile Van’da iki gün boyunca gençlere mentörlük yaptı.

Genç nüfusun istihdamda öneminin anlatıldığı İŞKUR Yol Arkadaşım tırına Van’da ki son gününde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da ziyarette bulunarak, bilgi aldı.