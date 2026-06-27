Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in edindiği bilgiye göre, söz konusu yönetmelikle birlikte ön cama takılan telefon tutucular, navigasyon ekranları ve belirli ölçülerdeki ses sistemleri yasal olarak serbest bırakıldı.

Milyonlarca sürücünün merakla beklediği Trafik Kanunu uygulama yönetmeliği tamamlandı. Araçlardaki multimedya ekranlara ve hoparlörlere ceza işlemi uygulanması konusunda yaşanan bilgi kirliliğini sona erdiren yönetmelikle, ön cama monte edilen telefon tutucular da serbest hale geldi.

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel’in edindiği bilgilere göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan yeni düzenlemeyle, sürücülerin konforunu ve teknoloji kullanımını güvence altına alan yeni önemli adımlar atıldı. Yapılan değişikliklerle, trafikte uzun süredir kafa karışıklığına yol açan teknik detaylar bilgi kirliliğinin önüne geçilecek şekilde netleştirildi. Yeni mevzuat, standartları belirleyen, sürücüye yasal serbestlik alanları tanıyan olumlu ve pratik çözümleriyle dikkat çekiyor.

TRAFİK KANUNU ÇIKTI, YÖNETMELİĞİ ÇIKMAYINCA KAOS OLMUŞTU

Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olduğu dönemde Şubat ayında TBMM’de kabul edilen yeni Trafik Kanunu, uygulama yönetmeliği çıkarılmadığı için büyük bir kaosa yol açmıştı. Mustafa Çiftçi de, İçişleri Bakanlığı görevini devralınca vatandaşların tepkisini çeken düzenlemenin uygulamasını askıya almıştı. Çiftçi, tartışmaları bitirecek yönetmelik hazırlanması talimatı vermiş ve çalışmalar da bir süredir devam ediyordu.

Çalışmaları tamamlanan yönetmelik ile araç içini ilgilendiren konularda yasal çerçeve net olarak çizildi. Toplumda uzun süredir bilgi kirliliğine ve tartışmalara yol açan konular, “yasakçı” anlayış yerine, vatandaşın huzuru ve trafik güvenliği öncelikli olarak ele alınarak netleştirildi.

TELEFON TUTUCU, ARAÇ KAMERASI VE DİKİZ AYNASINDAKİ AKSESUARLAR SERBEST

Çalışmaları tamamlanan ve Cumhurbaşkanı’nın onayına gönderilen yönetmelik ile sürücülerin sürüş güvenliğini destekleyen ve günlük hayatı kolaylaştıran pratik çözümlere yasal güvence getirildi. Yeni düzenlemeyle birlikte; direksiyon simidi veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren 5 santimetreyi aşmayan yükseltiler ile ön cama monte edilen araç kameraları ve telefon tutucular açıkça istisna kapsamına alındı.

GÖRÜŞÜ ENGELLEMEYEN NAVİGASYON KULLANIMINA YASAK YOK

Böylece navigasyon kullanımı ve güvenlik kamerası yerleşimi gibi konular netleştirilerek, bu aparatların görüşü engelleyici bir unsur olmadığı hukuken tescillendi. Sürücülerin dikiz aynasına astığı koku ve benzeri aksesuarların kullanım sınırları da bu nesnel ölçülerle yasal bir zemine kavuşturuldu. Araçların fabrika çıkışında monte edilmiş ekranlar da istisna kapsamında olacak ve cezai yaptırıma tabi olmayacak.

SES SİSTEMLERİNE "MÜZİK KEYFİ" STANDARDI

Araç içi eğlence ve ses sistemlerinde yaşanan standart belirsizliği, yenilikçi bir yaklaşımla çözüme kavuşturuldu. Yapılan netleştirmeyle, araç üreticisinin orijinal donanımlarının yanı sıra, müzik tutkunlarının bagaj konforunu koruyacak net ölçüler belirlendi. Yeni dönemde, araçların bagaj kısmında 1 adet maksimum 45 Hz subwoofer ile 1 adet maksimum 300 watt amplifikatör (amfi) bulundurulması serbest kılınarak standarda bağlandı. Bu sayede sürücülerin araçlarında kaliteli ses deneyimi yaşamalarının önü yasal olarak açıldı.

SES CEZASI "DIŞARIYA TAŞMA VE KAYIT" ŞARTINA BAĞLANDI

Yeni yönetmelikle, ses cihazlarının kullanımına ilişkin denetim mekanizması tamamen objektif kriterlere oturtuldu. Bir araca ses sisteminden dolayı işlem yapılabilmesi, "sesin araçtan dışarıya taşarak kamunun rahat ve huzurunu bozması" ve bu durumun somut bir şekilde "kayıt altına alınması" şartına bağlandı. Bu sayede, araç içinde kendi halinde müzik dinleyen sürücülerin hakları koruma altına alınarak keyfi uygulamaların önüne geçildi.

SEYİR HALİNDE AKILLI EKRAN VE YOLCU KONFORUNA TAM DESTEK

Teknolojik dönüşüme ayak uyduran yeni mevzuat, araç içi dijital ekranların kullanım amacını da net bir biçimde tanımladı. Sürücülerin sürüş, park veya navigasyon yardımı amacıyla kullandığı cihazlar ile araç içi/dışı kameralar, kayıt cihazları ve sistem ayarlarına ilişkin ekranların kullanımı tamamen serbest bırakıldı.

Ayrıca, ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan M2 ve M3 sınıfı araçlarda (otobüs ve minibüsler) seyahat eden yolcuların konforu da unutulmadı. Yolcuların keyifli bir seyahat geçirmesi amacıyla; koltuklara, mutfak ünitelerine veya ayırma duvarlarına "bireysel sesli ve görüntülü cihazlar" yerleştirilmesi serbestliği aynen korundu.

UYGULAMADA ÜÇ BAKANLIĞA YETKİ VERİLDİ

Hazırlanan yeni yönetmelikte, "yasaklama ve sınırlama” yerine "alan tanımlama ve serbestlik sınırlarını çizme" ilkeleri uygulandı. Yönetmeliğin uygulama maddesine göre İçişleri Bakanlığı ile birlikte Ulaştırma Bakanlığı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da uygulamada yetkili kılındı. Yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından yürürlüğe girecek.