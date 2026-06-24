Van’da önemli bir sergi açılışı gerçekleştirilecek. Sergide unutulmaya yüz tutmuş el sanatları sergilenecek.

“Sanata Değer, Kültüre Miras” sloganıyla düzenlenecek olan sergi, Urartu Sanat Derneği öncülüğünde sanatseverlerle buluşacak. Kültürel mirasın korunmasına katkı sunmayı amaçlayan etkinlik, “Geleceğimiz Ellerimizde, Geleceğimiz Kültürümüzde” mottosuyla gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Sanat Galerisi’nde açılacak sergi, 25 Haziran Perşembe günü saat 11.00’de başlayacak.

BİRÇOK GELENEKSEL SANAT DALI YER ALACAK

30 Haziran Salı gününe kadar devam edecek olan sergi, her gün 11.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Sergide naht, filografi, epoksi, sedef kakma ve keçe gibi unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yanı sıra birbirinden farklı el emeği eserler de sergilenecek.