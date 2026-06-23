AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, yaptığı açıklama ile kendisine yöneltilen eleştirilere cevap vererek; “Bizler, bu kadim şehrin toprağıyla yoğrulmuş, Van’ın insanına hizmet etmeyi kendisine şiar edinmiş memleket sevdalılarıyız. Geçmişte şahsıma tevdi edilen Milletvekilliği görevinde ve bugün yürüttüğüm AK Parti Van İl Başkanlığı vazifesinde tek bir gayemiz olmuştur: Bu aziz şehre ve kıymetli hemşerilerimize lekesiz, bahanesiz ve kesintisiz hizmet etmek” diye kaydetti.

Arvas, yaptığı açıklamada; “Görevimizin ve omuzlarımızdaki sorumluluğun bilinciyle geceyi gündüze katıyor, şehrimizin her köşesinde, en ücra mahallelerinde dahi vatandaşlarımızın hem derdine hem sevincine ortak olmaya gayret ediyoruz. Bizim siyaset anlayışımızda “amasız, fakatsız, lakinsiz” bir kucaklaşma vardır. Kapımızı da gönlümüzü de hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese açtık, açmaya da devam edeceğiz. Bizi çağıran her sese kulak vermek, her davete icabet etmek vatandaşımıza olan sorumluluğumuzun gereğidir” dedi.

“MİLLETİN HAKLI TALEBİNE TERCÜMAN OLMAK SUÇ DEĞİLDİR”

Arvas, açıklamasını şu şekilde sürdürdü; “Geçtiğimiz günlerde bu anlayışla gerçekleştirdiğimiz bir mahalle ziyaretinde kıymetli hemşerilerimizle bir araya geldik. Samimi ve içten bir ortamda vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini dinledik. Gördük ki, Van’ın hangi mahallesine gidersek gidelim insanlarımızın ortak beklentisi daha fazla hizmet, daha güçlü yatırımlar ve daha yaşanabilir bir şehir olmaya devam etmektedir. O buluşmada milletimizin haklı taleplerine ve eksik bırakılan hizmetlere bizzat şahitlik ettim. Halkımızın dile getirdiği sorunları kamuoyuyla paylaşarak onların sesi oldum. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen, şehrin geleceğini ihmal eden belediyelerin eksikliklerini açıkça ifade ettim. Buradan bir kez daha net şekilde söylüyorum. Vatandaştan oy alıyor, o makamları işgal ediyorsanız hizmet etmek zorundasınız. Benim susmam ya da görmezden gelmem, vatandaşın yaşadığı mağduriyetleri ortadan kaldırmaz. Ancak ne yazık ki bu gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan bazı siyasi çevreler ve ilgili belediyeler, hizmet üretmedikleri için milletimizden özür dilemek yerine meseleyi farklı mecralara çekme çabası içerisine girmiştir. Yapılan haksız ve yersiz tepkileri siyaseten bir yere kadar anlayışla karşılayabiliriz. Fakat bilinmelidir ki koparılan yaygaralar ve yapılan içi boş açıklamalar ne belediyelerin eksikliklerini örtebilir ne de vatandaşımıza karşı yerine getirilmeyen sorumlulukları ortadan kaldırabilir.”

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas; “Bizim siyaset anlayışımızda ve çalışma prensiplerimizde algı değil, olgu vardır. Biz lafla değil eserle, polemikle değil hizmetle konuşuruz. Muhalefet ve bazı çevreler algı üretmeye çalışırken bizler somut yatırımlar, tamamlanmış eserler ve devam eden projelerle halkımızın yanında yer almaya devam ediyoruz. Yapılan hizmetlerimiz defalarca kamuoyuyla paylaşılmış, basın açıklamaları, gazete demeçleri ve sosyal medya platformları aracılığıyla vatandaşlarımızın bilgisine sunulmuştur. Nitekim Van, kamu yatırımları bakımından Türkiye genelinde 9. sıraya kadar yükselmiş, şehrimizin dört bir yanında devam eden çalışmalarla adeta büyük bir şantiye alanına dönüşmüştür. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya, turizmden çevreye, gençlik merkezlerinden kültür merkezlerine, spordan kütüphanelere, tarım hayvancılıktan su ürünlerine, rehabilitasyon merkezleri aile kampüsünden Toki konutlarına kadar her alanda yatırımlar sürmektedir. Gerçekler ortadadır ve milletimiz de bunları yakından takip etmektedir.” ifadelerine yer verdi.

“SİYASET KAVGA DEĞİL, GÖNÜL KAZANMA SANATIDIR”

Arvas, siyasetin gönül kazanma sanatı olduğuna değinerek açıklamalarına şöyle devam etti; “Siyasetin temeli insanların sorunlarını çözme sanatıdır. Siyaset kutuplaştıran, ayrıştıran, baskı kuran ve nefret dili üzerinden yürütülen bir çekişme alanı değildir. Öfkeyle, kinle ve inatla siyaset yapılmaz. Siyaset ancak milletin gönlü kazanılarak, ona hizmetkâr olunarak yapılır. Bu anlayış sadece bizim için değil, bu şehirde sorumluluk üstlenen herkes için geçerlidir. Bu şehir hepimizin şehridir. Bu memleketin sorunları da hepimizin ortak sorumluluğudur. Vatandaşın derdi, siyasi görüşü ne olursa olsun hepimizin derdidir. Bizler hizmet siyasetini ilke edinmiş bir hareketin mensuplarıyız. Eser ve hizmet siyasetinin temsilcileri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Buradan ilgili çevrelere de bir tavsiyede bulunmak isterim. Şapkalarını önlerine koyup söz konusu görüntüleri ve vatandaşlarımızın ifadelerini yeniden izlesinler. Halkın şikâyetlerini, taleplerini ve beklentilerini dikkatle dinlesinler. Çünkü bizim ifadelerimizde hakaret içeren tek bir söz bulunmamaktadır. Yapılan açıklamalar tamamen belediyelerin hizmet performansına yönelik eleştirilerdir. Buna rağmen bazı çevrelerin ve sosyal medya üzerinden hareket eden trollerin hakaret ve tehdit diliyle karşılık vermesi, asıl meselenin üzerini örtme çabasından başka bir şey değildir. Halkımız sizden algı üretmenizi, hakaret etmenizi ya da polemik yapmanızı değil, hizmet etmenizi beklemektedir. Vatandaşın beklentisi nettir. Daha fazla yatırım, daha fazla eser ve daha güçlü bir şehir.”

AK Parti Van İl Başkanı Arvas, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı; “Bizler dün olduğu gibi bugün de yarın da hemşerilerimizin yanında olmaya, Van’ın hakkını savunmaya ve şehrimizi hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Hiçbir haksız eleştiri, hiçbir manipülasyon ve hiçbir algı çalışması bizi milletimize hizmet etmekten alıkoyamayacaktır. İdeolojik saplantı ve körlük, hak ve hakikati görmeye engeldir, biz muhabbet sevdalılarıyız husumetle işimiz yok. Hayatımızda, ticaretimizde, siyasetimizde, davamıza partimize, ailemize, şahsımıza leke getirecek her hangi bir faaliyetimiz olmamış, Allah’ın izniyle olmayacak da, bizim tek gayemiz, devletin bekası, milletimizin menfaati ve gençlerimizin geleceği için maddi ve manevi kalkınmayı hedefleyerek yatırımların gelmesine vesile olmak ve hayırlı işlerde yarışmaktır. Biz durmayacağız, susmayacağız. Halkımızın hakkını her platformda savunmaya, eksikleri dile getirmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz. Gönüller kurmaya, gönülleri ihya etmeye ve Van’ımızı hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya kararlıyız. Bu vesileyle bizleri yalnız bırakmayan her daim bağrına basan tüm Vanlı hemşerilerime şükranlarımı sunuyor, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.”