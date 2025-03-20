Ligde play-off’tki yerini sağlamlaştırmak ve zirve yarışını sürdürmek isteyen temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK’de 2 futbolcunun sakatlığı camiayı üzdü.

Yapılan tetkiklerin ardından Özkan Yiğiter’in sol adductor kas grubunda, Emre Batuhan Adıgüzel’in ise sağ adductor kas grubunda 2. Derece yırtık tespit edildiği bildirildi.

Futbolcuların tedavilerine başlandığı ve en kısa zamanda takıma geri dönmeleri için sağlık ekibinin elinden geleni yaptığı aktarıldı.

VANSPOR’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu sakatlıklara ilişkin olarak Artı Değer Van Spor FK’den açıklama geldi. Açıklamada; “Futbolcularımız Özkan Yiğiter ve Emre Batuhan Adıgüzel, yaşadıkları sakatlıklar sonrası detaylı sağlık kontrollerinden geçirilmiş olup, sponsor hastanemiz Lokman Hekim’de yapılan MR tetkikleri sonucunda her iki oyuncumuzun da adductor kas grubunda 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Tedavi süreçleri başlamış olup, oyuncularımızın en kısa sürede sahalara dönmeleri için sağlık ekibimiz gerekli çalışmaları titizlikle yürütmektedir. Oyuncularımıza geçmiş olsun diyor, güçlü bir şekilde geri dönmelerini diliyoruz” denildi.