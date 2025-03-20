ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 13. maddesinin 10. fıkrası doğrultusunda, 2024-TUS 2. Dönem sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

Adaylar, 2024-TUS 2. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği İçin Tercih Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinde duyurular kısmından erişebilecek.

Adaylar tercihlerini 19-23 Mart 2025'te yapabilecek. Tercih işlemleri, 19 Mart saat 15.30'da başlayacak ve 23 Mart saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.