Maçı değerlendiren Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Serikspor’u tebrik ederek başladığı açıklamasında bireysel hataların yine ön plana çıktığına dikkat çekti.

Son haftalarda benzer hatalar sebebiyle puan kaybettiklerini belirten Kutlu, “Aslında oyun olarak eleştirilecek çok fazla bir şey yok. Ama skorları alamayınca eleştiriler doğal, bunu da kabul ediyoruz.” dedi.

“ALT LİGLERDEN 7 OYUNCUYLA TAMAMLADIK"

Sakatlık ve cezalı oyuncu sayısının artmasının kendilerini zorladığını belirten teknik adam, son bölümlerde kadroda büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

"TARAFTARA RAĞMEN DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Taraftar tepkilerine değinen Kutlu, devam etmeme sinyali veren açıklamasında, “Taraftara rağmen devam etmeyi düşünmüyorum. Bu gece ya da yarın sabah başkanla görüşeceğim. Taraftar istemezse ısrar etmenin anlamı yok.” dedi.

"HAKEM YÖNETİMİ ÇOK KÖTÜYDÜ"

Maçın hakemiyle ilgili sert ifadeler kullanan Kutlu, “İnanılmaz kötü yöneten hakemlerle karşılaşıyoruz iki haftadır. Başka bir takımın başına böyle şeyler gelse ortalık yangın yerine dönerdi.” ifadelerini kullandı.

“BAŞKAN DESTEK OLUYOR"

Kulüp Başkanı’nın takım üzerindeki baskılar ve yönetim tartışmalarıyla uğraştığını söyleyen Kutlu, bunun oyuncuları da etkilediğini belirtti. Başkanın kendilerine destek verdiğini ifade eden Kutlu, “Oyuncuların sezon başındaki yüksek performansı taraftarı umutlandırmıştı. Son haftalardaki sakatlıklar ve stres bu süreci etkiledi.” şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Hakan Kutlu’nun istifa durumu ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.