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WanHaber - Özel / Mehmet Salih Giyci

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Van Spor'un geçtiğimiz sezon devre arasında 1,5 yıllığına kadrosuna kattığı 27 yaşındaki golcü Tayyib Kanarya ile yollar resmen ayrıldı.

Van Spor'da istediği süreyi bulamayan forvet, 5'i ilk 11 olmak üzere çıktığı 16 lig maçında 4 gollük performans sergiledi.

Görev yaptığı maçlarda zaman zaman eleştirilerin odağı olan oyuncu, bugün yaptığı paylaşımla “Van Spor’a bundan sonraki sezonlarda başarılar dilerim” diyerek takımdan resmen ayrıldığını duyurdu.