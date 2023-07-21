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Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen 40 yaş üstü kadınlarda meme kanseri taraması çalışmaları devam ediyor.

Bahçesaray ilçesindeki uzak mahallelerden kaymakamlığın destekleriyle toplum sağlığı merkezine getirilen kadınlar, buradaki mamografi aracına alınarak gerekli taramaları yapıldı.

Bahçesaray Kaymakamı Onur Alimoğlu da yürütülen tarama nedeniyle mahallelerden getirilen kadınlarla bir araya gelerek taleplerini dinlerken, 210 kadına mamografi hizmeti sağlayan sağlık personellerine de teşekkür etti.iha