TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü'ne ceza çıktı.

Temsilcimize toplamda 250 bin TL para cezası verilirken, bazı taraftarlar için de kartlarının bloke edilerek bir sonraki iç saha maçına alınmamaları kararı verildi.

PFDK'nın Van Spor ile ilgili kararında şöyle denildi; "İmaj Altyapı Van Spor FK’nın, 23.11.2025 tarihinde Van Atatürk Stadında oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü -Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 140.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Tribün Kapalı Doğu A ve Batı Tribün Kapalı Batı B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada İmaj Altyapı Van Spor FK’nın, çim saha sorumlusunun stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 110.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.