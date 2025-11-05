Trendyol 1. Lig’de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Geçtiğimiz Pazar günü Van’da oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Sakaryaspor A.Ş. maçında “çirkin ve kötü tezahürat” ve “saha olayları” gerekçeleriyle kırmızı – siyahlı kulübün PFDK’ya sevkine karar verildi.
Sevk raporunda; “İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün 02.11.2025 tarihinde oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü-Sakaryaspor A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi.
Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3 – 2 kazanmıştı.