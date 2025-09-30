Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor. Ligin 8. Haftasında da önemli ve çekişmeli maçlar oynandı. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, bu sezon iç sahada ilk kez seyircisi önünde oynadığı maçta Amed Sportif Faaliyetler’i 3 – 0 yenerek hanesine 3 puan yazdıran taraf oldu.

Haftanın açılış maçında Esenler Erokspor sahasında Alagöz Holding Iğdır FK’ya 3 – 2 mağlup olarak liderliği kaptırırken, Sipay Bodrum FK ise deplasmanda Manisa Futbol Kulübü’nü 4 – 0’la geçerek ligde liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

TEMSİLCİMİZ 9. SIRADA

Trendyol 1. Lig 8. Haftasında Amed Sportif Faaliyetler’i konuk eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, sahadan 3 – 0’lık galibiyetle ayrıldı. Hanesine 3 puan daha yazdıran Van Spor FK, puanını 12’ye yükselterek 9. sıraya yerleşti.

Ligde çıktığı 8 maçtan 3’ünü kazanan, 3’ünde berabere kalan temsilcimiz, 2 maçtan da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

HAFTANIN SONUÇLARI

Trendyol 1. Lig’de 8. Hafta sonuçları şu şekilde;

27.09.2025 16:00 Esenler Erokspor 2 - 3 Alagöz Holding Iğdır FK

27.09.2025 19:00 Eminevim Ümraniyespor 1 - 1 Arca Çorum FK

28.09.2025 16:00 Manisa Futbol Kulübü 0 - 4 Sipay Bodrum FK

28.09.2025 16:00 İstanbulspor A.Ş. 1 - 1 Boluspor

28.09.2025 19:00 Atakaş Hatayspor 0 - 3 Bandırma Spor

28.09.2025 19:00 Serik Spor Futbol A.Ş. 1 - 1 Erzurumspor FK

29.09.2025 14:30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 0 - 0 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

29.09.2025 17:00 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 3 - 0 Amed Sportif Faaliyetler

29.09.2025 20:00 Sakaryaspor A.Ş. 0 - 0 Özbelsan Sivasspor

29.09.2025 20:00 Adana Demirspor A.Ş. 0 - 3 Sms Grup Sarıyerspor

PUAN DURUMU