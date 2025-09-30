Türkiye’de toplam HIV/AIDS ile yaşayan kişi sayısı resmi olarak yaklaşık 4 bin ila 6 bin arasında artış gösteriyor. Ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerde vaka sayıları daha yoğun olurken Van gibi sınır illerinde de artış gözleniyor.

Van'da, sınır ili olmasından dolayı gelen turist akışı ve sınır ticareti, HIV/AIDS vakalarının artmasında rol oynuyor. Hastanelere farklı şikayetlerle başvuran bazı hastalara tesadüfen HIV/AIDS tanısı konulabiliyor. Bölgedeki vaka sayıları büyük şehirlere kıyasla daha düşük, ancak test erişiminin sınırlı olması tanı süreçlerini zorlaştırıyor.

Uzmanlar şüpheli ve korunmasız cinsel ilişkiden kaçınılmasını öneriyor. Türkiye'de 2025 itibarıyla ücretsiz HIV testleri yaygınlaştı. Okullarda cinsel eğitim ve farkındalık programlarının artırılması hastalığın yayılımını önlemede önemli bir adım olarak görülüyor, erken tanı ve antiretroviral tedaviyle HIV artık kronik ve yönetilebilir bir hastalık haline geldi.

Toplumda damgalamayı azaltmak ve bilinçlendirme çalışmalarını güçlendirmek HIV/AIDS ile mücadelede kritik bir yer tutuyor, uzmanlar medyanın konuyu korku yaratmadan bilgilendirici bir şekilde ele almasının önemini belirtiyor.

PROF. DR. KARAMAN: HIV/AIDS EĞİTİMİ DE SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE SUNULMALI

Konu ile ilgili Wanhaber’e açıklama yapan Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, “HIV, artık bir halk sağlığı sorunu haline geldi ve yaygınlaştı. Daha çok Afrika’da görülen hastalık, gelişmiş ülkelerde de dikkat edilmesi gereken bir sorun. Taramalar yaygınlaştı, ancak farkındalık oluşturulması gerekiyor. Özellikle bu konuda eğitimin okul düzeyinde verilmesi şart. Cinsel eğitim gibi, HIV/AIDS eğitimi de sağlıklı bir şekilde sunulmalı. Çocuklarımız ve insanlarımız bu konuda bilinçlendirilmeli.” dedi.

DOÇ. DR. BARAN: VAN’DA ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR!

Van YYÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hatalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali İrfan Baran, dünya genelinde yeni vaka sayılarında azalma gözlenirken, ülkemizde her yıl yeni vaka sayılarında artış yaşandığını söyledi.

Doç. Dr. Baran, “Ülkemizde her yıl yaklaşık 4 bin ila 6 bin yeni HIV vakası görülüyor ve bu vakalar daha çok batı illerimizde, özellikle büyük şehirlerde yoğunlaşıyor. İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir gibi şehirlerde vaka sayıları daha yüksek. Maalesef dünya genelinde yeni vaka sayılarında azalma gözlenirken, ülkemizde her yıl yeni vaka sayılarında artış yaşanıyor, Van’da da artış dikkat çekiyor. Farklı şikayetlerle hastaneye başvuran hastalar, örneğin cerrahi ya da dahiliye polikliniklerine gelenler, yapılan tetkikler sonucunda HIV pozitif olduklarını öğrenebiliyor.” ifadelerini kullandı.

Bulaş riski bulunan bu tarz vakalarda korunmanın büyük önem taşıdığını belirten Baran, son olarak şunları söyledi:

“Korunma bu noktada büyük önem taşıyor, şüpheli temaslardan kaçınılması, eğer böyle bir durum söz konusu olacaksa korunulması gerekiyor. Van’ın sınır ili olması, bu konuda farkındalığın daha da önem kazanmasına neden oluyor.”