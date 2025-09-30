İlçe merkezinden geçen dere yatağı, bahar dönemlerinde yükselen su seviyesi ve taşkın tehlikeleri nedeniyle sürekli bir endişe kaynağıydı. Devlet Su İşleri (DSİ) Van Bölge Müdürlüğü'nce, bu riski en aza indirmek amacıyla Yeşildere Mahallesi'ne erken uyarı sisteminin kurulumu tamamlandı. Yeni sistem, su seviyesindeki ani artışları hızla tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını hedefliyor. Bu sayede, muhtemel bir taşkın durumunda halkın hazırlıklı olması ve güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Kurulan erken uyarı sistemi, bölge halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Yeşildere Mahalle Muhtarı Lokman Dereli, sistemin kurulmasından duyduğu sevinci dile getirerek, "Bu sistem sayesinde can ve mal kaybı riski azalacak" dedi.

Mahalle sakinlerinden Serdar Kaya da, derede sıkça taşarak sel felaketlerinin meydana geldiğini belirterek, "Yaşanan sellerin daha erken haber verilmesi için yetkili kurumlar Yeşildere Mahallesi'nde bir sistem kurmuşlar. Sistemi kuran DSİ'ye ve girişimlerinden dolayı muhtara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.