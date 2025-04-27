Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonun son 2 haftasına girildi. Temsilcimiz bugün deplasmanda ter dökecek.

Geçtiğimiz hafta evinde ağırladığı Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü’nü 1-0 mağlup ederek Play-Off’u garantileyen Artı Değer Van Spor FK, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş karşısında da galibiyet arayacak.

Kendi tesislerinde karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan temsilcimiz dün Mersin’e gitti. Sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak olan kırmızı siyahlı ekip, hanesine 3 puan yazdırmayı hedefliyor.

Zorlu geçmesi düşünülen karşılaşmada, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş ise ligde kalmak için sahasının ve taraftarının karşısında avantajı kullanarak galibiyet için zorlayacak.

KARŞILAŞMA NEREDE, SAAT KAÇTA?

Van ekibinin konuk olacağı karşılaşma Mersin Stadyumunda oynanacak. Karşılaşma saat 15.00’de başlayacak.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, 1. devre karşılaşmasında sahasında Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş’yi 5-1’lik farklı bir skorla yenmiş ve hanesine 3 puan yazdırmıştı.

Kırmızı siyahlı temsilcimiz ligde şuana kadar 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 de mağlubiyet yaşadı. 58 puana sahip olan temsilcimiz ligde 5. sırada bulunuyor.

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş ise ligde 8 galibiyet, 6 beraberlik alırken 18 kez de mağlup oldu. Ev sahibi ekip 30 puanda 14. sırada yer alıyor.