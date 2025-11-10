TFF Gelişim Ligi’nde 7. hafta heyecanı yaşanacak. 6 hafta içerisinde önemli galibiyetlere imza atan İmaj Altyapı Van Spor FK U19, oynadığı 6 maçı da kazanarak liderliğini sürdürüyor.

Ligin 7. Haftasında sahasında Tatvan Yeni İdmanyurdu Spor’u ağırlayacak olan Van ekibi, galibiyetle namağlup serisini sürdürmek istiyor.

6 hafta içerisinde 22 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde yalnızca 2 gol gördü ve ligin en az gol yiyen takımı olarak yoluna devam ediyor.

12 Kasım Çarşamba günü Van İpekyolu İlçe Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma saat 13.00’te başlayacak.

Van ekibi, 6 galibiyetle 18 puan toplayarak liderliğini sürdürürken; Tatvan Yeni İdmanyurdu Spor ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 4 puanla 4. sırada yer alıyor.