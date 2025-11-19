TFF U19 Gelişim Ligi’nde 8. haftaya namağlup giren İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ilk yenilgisini 5-0’lık gibi farklı bir skorla aldı.
Deplasmanda Erzurumspor FK’ye konuk olan temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, mağlup olmasına rağmen liderliğini sürdürüyor.
TFF U19 Gelişim Ligi’nde ilk 7 haftada 7 galibiyet alan kırmızı siyahlı Van ekibi, Kazım Karabekir Stadı 2 Nolu Sentetik Saha’da Erzurumspor FK’ye konuk oldu. İlk yarıda gol arayışında olan Van ekibi istediğini alamadı. Etkili ataklar geliştiren Erzurumspor FK, ilk yarıyı bulduğu gollerle 2-0 önde kapattı.
İKİNCİ DEVREDE 3 GOL
İkinci devrede farkı azaltmak için ter döken İmaj Altyapı Van Spor FK U19 futbolcuları istediklerini yapamadı. Ev sahibi ekip, ikinci devrede bulduğu 3 golle farkı 5’e çıkardı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca karşılaşma 5-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.
Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK ilk mağlubiyetini alırken, 21 puanla liderliğini korudu. Erzurumspor FK ise puanını 16’ya yükseltti.