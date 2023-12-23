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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yarın Van Spor FK ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi Van İl Spor Güvenlik Kurulu, maça seyirci alınmaması kararı alarak Van Spor Kulübü’ne tebliğ etti. Karar sonrası çok sayıda taraftar, sosyal medya aracılığıyla tepkisini ortaya koydu ve kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Alınan kararın, geçtiğimiz hafta Bursa’da yaşananların faturasının Van Spor’a kesilmesi anlamına geldiğini belirten taraftarlar, “Bu karar, Van Spor’a, Van Spor taraftarlarına haksızlıktır. Kararı doğru bulmuyoruz” dedi.

BARO BAŞKANI ÖZARAZ’DAN TEPKİ

Van Barosu Başkanı Av. Sinan Özaraz da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karara tepki gösterdi. Özaraz, kararın Bursaspor’u ödüllendiren, Van Spor taraftarını ise cezalandıran bir karar olduğunu dile getirdi.

KANDAŞOĞLU: ANLAM VEREMİYORUM

VATSO Derneği Başkanı ve iş insanı Zahir Kandaşoğlu da, sosyal medya hesabında yaptığı yorumda, karara anlam veremediğini belirtti. Kandaşoğlu; “Nasıl böyle bir karar veriliyor, peki Vanspor yenilirse nasıl olacak, akıl almaz bir durum. Van’da herhangi bir olumsuzluk olacağına da inanmıyorum. Van ne badireler atlatmış, çok acilen bu karar düzeltilmelidir” dedi.