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Meteorolojik verilere göre Van’da karla karışık yağmurla birlikte yer yer kuvvetli rüzgar da bekleniyor.

Verileri göz önünde bulunduran Van Valiliği, vatandaşları önemli bir konuda uyardı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada; “24.12.2023 Pazar günü Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (40-70 km/saat, bu illerin yüksek ve dağlık kesimlerde hamleli 70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” denildi.