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Türkiye’de; İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Edirne’den Kars’a 40'tan fazla şehirde aynı anda Filistinlilerin sesi olmak adına sessiz yürüyüşler gerçekleştiriliyor. Van’da da söz konusu sessiz yürüyüşün 2.si gerçekleştirildi.

‘Sessiz Yürüyüş’ün sözcüsü Doktor Ömer Demir, yaptığı açıklamada; “Geçtiğimiz hafta Han Yunus kentine yapılan saldırıdan sonra yaralılar Naser Hastanesi’ne getirildi. İşgalciler hemen bir gün sonra Naser Hastanesi’ni bombardımana tuttu. İsrail, Gazze’deki bombardımanında Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın bir çalışanını öldürdü. Fransa hükümeti veya herhangi bir uluslararası yapıdan hala tek bir açıklama gelmedi. Ayrıca Filistin’in işgal altındaki diğer toprakları olan Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail ve yasadışı Yahudi işgalcilerin saldırılarında 301 Filistinli şehit edildi” dedi.

“SOYKIRIMA KARŞI YÜKSELEN SESİ SUSTURAMAZSINIZ”

Sosyal platformların uyguladığı erişim kısıtlamasını eleştiren Dr. Ömer Demir, “İsrail’in Gazze’ye uyguladığı bu soykırımın sesini kısmak için işbirlikçi Yahudi lobisi; Facebook, İnstagram ve diğer sosyal medya ağlarında Gazze’de yaşananları aktaran paylaşımlara erişim kısıtlaması getirdi. Bu zulmü duyuran birçok sosyal medya hesabı haksız yere kapatıldı.

Erişim kısıtlamasına gitmeyen Twitter’ı da hedef alan, başta Disney olmak üzere eli kanlı işbirlikçiler, Twitter’a dava açarak bu zulmün duyulmasını engellemeye çalışmaktadır. İsrail’in en büyük düşmanı gerçeklerdir. Gerçeğin temsilcileri de basın mensupları ve gazetecilerdir. İsrail onlarca yıldır gazetecileri hedef almaktayken, sadece 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 98 gazeteci öldürüldü” sözleriyle basın özgürlüğü ve basın mensuplarının dokunulmazlığı ilkelerinin çiğnendiğini ifade etti.

“REFAH SINIR KAPISI DERHAL AÇILMALIDIR”

Dr. Demir, “8 milyar insan, bir grup azgın işgalcinin pervasızca sürdürdüğü soykırıma daha fazla seyirci kalamaz! Durumu kritik 5000 yaralının acilen tahliye edilmesi için Refah sınır kapısı derhal açılmalıdır! Refah sınırında utanç tümörleri gibi bekleyen insani yardım tırlarının acilen Gazze içine geçişi sağlanmalıdır” diyerek Gazze’de hayatta kalmaya çalışan insanlara insani yardımın bir an önce ulaşması gerektiğini belirtti.

“7 Ekim’den bu yana Gazze'de, işgalci Siyonist İsrail saldırılarında şehit olanların ve kayıpların sayısı 27 bini geçti” diyen Dr. Demir, “8.000 çocuk katledildi! 6.200 kadın katledildi! 310 Sağlık çalışanı, 97 Hekim katledildi! Şifa Hastanesi başhekimi, el Awda Hastanesi Müdürü dahil 99 hekim ve sağlık çalışanı işgalciler tarafından tutuklandı” şeklinde konuştu.

7 bin kişinin hala kayıp olduğunu belirten Dr. Ömer Demir, “Kayıpların yüzde 70'i çocuk ve kadınlardan oluşuyor! Gazze Şeridi'nde yerinden edilen 1 milyon 900 bin Filistin halkı; barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor!” diye kaydetti.

Dr. Demir, Türkiye’de ki sağlık çalışanları ve hekimleri olarak; Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri, NATO gibi oluşumlara da seslenerek, “İnsanlıktan, vicdandan, hak ve hürriyetten ve ırkçılık karşıtı söylemlerden bahsettiğinizde samimiyseniz, bu zulmü durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?” şeklinde konuştu.

“BUGÜN 23 ARALIK DÜNYA ŞEHİT ÇOCUKLAR GÜNÜ”

İsrail saldırıları sonucu öldürülmüş sayısız çocuktan biri olan Rim’den de söz eden ‘Sessiz Yürüyüş’ grubunun sözcüsü Dr. Demir, “Bugün 23 Aralık, Rim yavrumuzun doğum günü, yaşasaydı bugün 4 yaşına basacaktı, ama işgalciler tarafından şehit edildi. Rim ve vefat eden diğer bütün çocuklarımız adına, bugünü Dünya Şehit Çocuklar Günü olarak kabul ediyor ve her yıl bu katliamı hatırlamak adına tarihe not düşüyoruz” diyerek bugünü ‘Dünya Şehit Çocuklar Günü’ olarak kabul ettiklerini söyledi.

Tüm dünyadaki hekimler, sağlık çalışanları ve vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu yürüyüşte yer alarak zulme karşı olmaya davet ettiklerini söyleyen Dr. Demir, “Tüm insanlığı Sessiz Yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz! Kanıksamayacağız! Normalleştirmeyeceğiz! Sindirilmeyeceğiz! Sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız!” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Basın açıklamasının ardından hekimler ve sağlık çalışanlarının katıldığı ‘’Sessiz Yürüyüş” tamamlandı.