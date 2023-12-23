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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kentsel dönüşümde yol haritasını açıklamak için bugün programa katıldı.

Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Burada Megakentlilere müjdeler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı.

"Yasayla ilgili muhalefetin iddiaları tamamen safsatadır"

Rezerv alanlara da değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'daki kentsel dönüşüm için toplamda 128 milyar lira tutarında kaynak topladık. Hedefimiz 5 yıl içinde 600 bini acil olmak üzere toplam 1.5 milyon riskli bağımsız bölümü dönüştürmektir. Yasayla ilgili muhalefetin iddiaları tamamen safsatadır.

İş yapmanın değil, hizmeti engellemenin peşindeler. Çünkü, kanunla ne vatandaşın evine el konulması ne de insanımızın mülkiyet hakkının ihlal edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Yegane amacı kentsel dönüşüm sürecini çabuklaştırmaktır.

"Rantsal dönüşüm yalanıyla sabote edilmesine izin vermeyiz"

Buradan bir kez daha vatandaşlarımızı, muhalefetin ve marjinal örgütlerin yalanlarına itibar etmemeye çağırıyorum. Bu çapsızların kentsel dönüşümü, 'rantsal dönüşüm' yalanıyla sabote etmesine izin vermeyiz. Kendileri lüks binalarda yaşarken benim İstanbullu kardeşime dayanıksız, çürük yapıları reva görenlere eyvallah edemeyiz.

"Rezerv alanlara 400 bin konut inşa ederek dönüşümü başlatacağız"

Onlar istemese de İstanbul'la birlikte şehirlerimizin kentsel dönüşüm sürecini yapacağız. Rezerv alanlara 400 bin konut inşa ederek dönüşümü başlatacağız.

İlimiz genelinde 100 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Şehrimizin çehresini tamamen değiştireceğiz. Zihninde soru işareti olan her bir kardeşimizi güvenli, modern, estetik evlere mutlaka kavuşturacağız.