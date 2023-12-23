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Van İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararda; “24.12.2023 Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda Van Spor FK – Bursaspor takımları arasında oynanacak TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. Hafta futbol müsabakasına seyirci alınmayacaktır.” denildi.

BAL LİGİ MAÇINA DA SEYİRCİ ALINMAYACAK

Van İl Spor Güvenlik Kurulu, ikinci bir maç için de seyirci alınmaması kararına imza attı. Kararda şöyle şu ifadelere yer verildi; “24.12.2023 Pazar günü Vangölü Sportif Faaliyetler – Yeşil Varto Spor takımları arasında oynanacak Bal Ligi 1. Bölge 9. Grup 11. Hafta Futbol Müsabakasına seyirci alınmayacaktır.”

Alınan kararlar, söz konusu kulüplere tebliğ edildi.