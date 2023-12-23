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İpekyolu Belediyesi, personellerin mesai saatleri dışında sosyal aktivitede bulunmasını sağlamak, kaynaştırmak, birim müdürlükleri arasında spor ve dostluk içinde bir rekabet ortamı oluşturmak amacıyla düzenlediği futbol turnuvası, final maçıyla sona erdi. Yaklaşık 2 aydan bu yana süren ve 10 takımın katıldığı turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu.

İpekyolu Belediyesi yönetim ekibinin yanı sıra birçok birim amiri ile belediye personellerinin ve çok sayıda sporsever vatandaşın izlediği final maçında; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü takımları karşılaştı.

Çekişmeli geçen maçın galibi 3-2’lik skorla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olurken, turnuvanın ikincisi ise Gençlik ve Spor Müdürlüğü oldu.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Umut Kasman, şampiyon olan birinci ve ikinci takımlara kupalarını vererek turnuvaya katılan tüm personelleri tebrik etti.

İpekyolu Belediyesi birimler arası futbol turnuvası ile personellerin dostluk ve kardeşlik havası içerisinde spor yaparak birimler arası sosyalleşmeleri sağlandı.