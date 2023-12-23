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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Van il teşkilatı, basın toplantısı düzenledi. Her hafta Van’ın çeşitli problemlerini, düzenledikleri basın toplantılarıyla ele alan DEVA Partisi bu hafta şehrin su ve ekmek gibi temel ihtiyaç maddelerine yapılan zamları masaya yatırdı.

DEVA Partisi Van Teşkilatından Eğitim Çalışmaları Başkanı Afet Kuşman Özkaçmaz ile İdari ve Mali İşler Başkanı Erdem Erol, kentin ulaşım, su, kira, elektrik ve doğalgaz sorunlarına dair görüşlerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Eğitim Çalışmaları Başkanı Afet Kuşman Özkaçmaz, “Hayat pahalılığı her geçen gün yeni bir rekor kırarken, enflasyon her ay rekor tazeliyor. Hayat pahalılığı da hiç görülmemiş seviyelere yükseldi. Bu durum özellikle dar gelirliler için içinden çıkılamaz bir hal aldı.

Hayat pahalılığı ile halkımız yoksullaştırılıyor. Bu zamların baş aktörü iktidardır. İlimize bakacak olursak, bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. İlimiz kişi başına gayrisafi yurtiçi hasılada 54 bin 272 TL ile son sırada yer aldı” diyerek, Van’da ki hayat koşullarının güçlüğüne vurgu yaptı.

“VAN, TÜRKİYE’DE EN PAHALI SU TÜKETEN İLLER ARASINDA”

Sudan elektriğe, elektrikten doğalgaza, akaryakıttan ulaşım ücretlerine, harçlardan vergilere kadar yapılan zamları eleştiren Özkaçmaz, “Her anlamda yoksulluk yaşayan Van halkı, su fiyatları başta olmak üzere diğer kalemlere sürekli gelen zamlarla ciddi sorunlar yaşıyor. Bugün Van, Türkiye’de en pahalı su tüketen iller arasında 3. sırada yer almaktadır.

Yapılan son zamlarla birlikte meskenlerde bir metreküp su fiyatı 19.99 TL'den 20.56 TL'ye çıkarıldı. Kayıp su bedeli ise 24,54 liradan 25.33 TL'ye çıkarılırken, ticarethanelerde ise suyun metreküp fiyatı 27.97 olarak belirlendi. Bu fiyatlar vatandaşlarımızı olumsuz etkilemektedir. Her anlamda yoksulluk çeken ilimizde su fiyatlarının bu kadar yüksek olması herkesi mağdur etmiştir” dedi.

“VAN’DA SU BUHRANINA SON VERECEK ADIMLAR ATACAĞIZ”

Su buhranına son vereceklerini bildiren Deva Partisi adına konuşan Özkaçmaz, “Deva Partisi Van İl Başkanlığı olarak bir kez daha söylüyoruz; su insanların en doğal hakkıdır, ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır. Vatandaşlarımızı yaşadıkları pahalı su buhranından çıkaracak acil uygulamaların derhal hayata geçirilmesi çağrısını yapıyoruz.

Halkımıza buradan bir kez daha söz veriyoruz. Belediyelerimiz döneminde su buhranına tümüyle son verecek adımları atacağız. Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız. Bugün ülkemizde açlık sınırı asgari ücretin üstüne çıktı. Yoksulluk sınırı ise asgari ücretin üç katından fazla. Böyle bir ortamda yapılan zamlar halkımızı ciddi anlamda mağdur etmektedir. İşçi, memur ve emekliler açlık ve yoksulluk sınırının altında bir gelirle yaşamaya çalışıyor” ifadeleriyle zamları eleştirdi.

“GENÇLERİMİZ İŞ BULAMAMAKTADIR”

DEVA Partisi İdari ve Mali İşler Başkanı Erdem Erol ise, işsizlikten yakındı. Erol; “Gençler işsizlikle baş başa bırakılmıştır. Bugün Türkiye’de en genç nüfusu sahip illerden birisine sahip olan ilimizde, gençlerimiz iş bulamamaktadır” sözleriyle genç nüfusun iş bulmakta ne denli sıkıntı çektiğine dikkat çekti.

EKMEKTEN ULAŞIMA ZAM

Erdem Erol, “İlimizde ekmeğin fiyatı geçtiğimiz günlerde 6 liradan 7 liraya çıkarıldı. Yılbaşından sonra bu fiyatın daha da yükselmesi ön görülmektedir. Yine ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşayan ilimizde bir düzensizlik söz konusudur” diyerek zamlara tepki gösterdi.

“ŞEHİR İÇİ ULAŞIM TARİFESİ ADALETSİZ”

Şehir içi ulaşımda uygulanan tarifenin adaletsiz olduğunu söyleyen Erol, “Şehir içerisinde minibüslere binen ve 2 kilometre giden vatandaştan da, 5 kilometre giden bir vatandaştan da aynı para alınıyor. Van’da şehir içi ulaşıma bir düzen getirilerek, vatandaşlardan gideceği mesafe kadar ücret alınmalıdır. Örneğin bugün çarşı merkeze yakın olan mahallelere giden vatandaşlar da, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden vatandaşlar da 11 lira yol ücreti veriyor. Burada bir adaletsizlik söz konusudur. İnsanımız geçim sıkıntısı altında ezilirken, yetkililerin bu vurdum durmaz tavırları kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“TEMEL HAKKA ÖDENEBİLİR ÜCRET”

DEVA Partisi döneminde temel haklar için vatandaşlardan ödenebilir ücret talep edileceğini söyleyen Erol, “İnşallah Deva Partisi belediyeciliği döneminde kentimizdeki tüm bu yerel sorunları kökünden çözeceğiz. İlimizde yaşanan sorunları tek tek gündeme getirerek, çözüm bulunması için çabalayacağız.

Burada gündeme getirdiğimiz sorunları, milletvekillerimize de birebir ulaştırarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşulması ve konuyla alakalı soru önergelerinin verilmesini sağlayacağız” diyerek basın toplantısını sonlandırdı.

