İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ile Alagöz Holding Iğdır FK bugün saat 16.00’da Van Atatürk Şehir Stadı’nda karşı karşıya geldi. Saha şartlarının ağırlığının futbolculara güç anlar yaşattığı maçta gülen taraf, rakibini 3 – 0’lık skorla geçen temsilcimiz oldu.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahaya; Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Naby Youssouf Oulare, Batuhan İşçiler, Aliou Badara Traore, Mehmet Özcan (Dk. 82 Erdi Dikmen), Jefferson Nogueira Junior (Dk. 73 Bekir Can Kara), Santeri Wainö Emil Hostikka (Dk. 73 Kenneth Obinna Mamah), Oğulcan Çağlayan (Dk. 42 Hasan Bilal) ve Ivan Cedric Bikoue Embolo (Dk. 81 Erdem Seçgin) ile çıktı.

Konuk ekip ise; Muhammet Taha Tepe, Güray Vural (Dk. 45 Özder Özcan), Atakan Rıdvan Çankaya, Alperen Selvi, Wenderson De Freitas Soares, Doğan Erdoğan, Leandro Jones Johan Bacuna (Dk. 45 Aaron Rene Suarez Zunıga), Gökcan Kaya, Oğuz Kağan Güçtekin(Dk. 45 Ali Kaan Güneren), Moryke Fofana (Dk. 76 Ahmet Engin) ve Ryan Isaac Mendes (Dk. 82 Serkan Asan) 11’i ile mücadele etti.

Maça İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü başladı. Ağır zeminde futbolcuların oyun kurmakta ve istedikleri pasları yapmada zorluk çektiği görülürken, ilk dakikalardan itibaren daha atak oynayan taraf temsilcimiz oldu.

Zaman zaman kaleyi yoklayan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, aradığı golü ilk yarının son dakikasında buldu.

Yeni transfer Oğulcan Çağlayan’ın yerine 42. dakikada oyuna dahil olan Hasan Bilal, topla ilk buluşmasında 45. dakikada düzgün bir vuruşla takımını 1 – 0 öne geçirerek soyunma odasına üstün gitmesini sağladı.

MAÇIN İKİNCİ YARISI

Mücadelenin ikinci yarısının ilk dakikalarına atak başlayan taraf Alagöz Holding Iğdır FK oldu. Beraberlik gölü için yüklenen Iğdır temsilcisi gol yollarında istediğini yapamadı.

İmaj Altyapı Van Spor FK, Iğdır ekibinin yüklendiği anlarda ikinci golü bulmayı başardı.

Kazanılan köşe vuruşunu kullanmak üzere topun gerisine Hasan Bilal geçti. 61. dakikada onun kullandığı korner topuna iyi yükselen Muhammet Ensar Çavuşoğlu, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yollayarak skoru Vanspor lehine 2 – 0’a taşıyan isim oldu.

Bu golden sonra da Van Spor FK etkili oyununu sürdürdü. Dakikalar 66’yı gösterdiğinde Batuhan İşçiler’in gönderdiği topu önüne alan golcü isim Cedric, kaleciyi de geçerek dar açıya rağmen düzgün vurdu ve meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluştu. Kısa bir VAR incelemesinin ardından gol onaylandı ve Van Spor FK durumu 3 – 0’a getirdi.

Skor üstünlüğünü eline alan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, maçın geri kalan dakikalarında rakibine gol şansı tanımadı ve sahadan 3 – 0 gibi farklı bir skorla ayrılarak önemli bir galibiyete imza atmış oldu. Kırmızı siyahlılar, puanını 31’e yükseltti.