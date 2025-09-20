Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, cezası nedeniyle taraftarsız çıkacağı maçta Özbelsan Sivasspor karşısında 3 puan arayacak.

Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak maça dakikalar kaldı. Her iki takımın da sahaya çıkaracağı 11’ler belli oldu.

Zor maçta temsilcimiz sahaya;

Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici, Erdi Dikmen, Lucas Henrıque Da Sılva, Francesc Crespı Regıs, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin, Alıou Badara Traore, Faruk Can Genç, Ivan Cedrıc Bıkoue Embolo Ve Jefferson Nogueıra Junıor 11’i ile çıkacak.

Özbelsan Sivasspor ise Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Okan Erdoğan, Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Murat Paluli, Yusuf Cihat Çelik, Özkan Yiğiter, Valon Ethemı, Danıel Avramovskı, Luan De Campos Crıstıno Da Sılva Ve Bekir Turaç Böke ilk 11’i ile mücadeleye başlayacak.