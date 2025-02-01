Artı Değer Van Spor FK, 20. hafta maçında seyircisi önünde konuk ettiği Giresunspor’u mağlup etmeyi başardı.

Temsilcimiz maça; Abdulsamed Damlu, Mert Örnek(Dk. 79 Serkan Odabaşoğlu), Onur Özcan, Muhammet Çavuşoğlu, Yusuf Abdioğlu (Dk. 46 Samed Ali Kaya), Özkan Yiğiter, Emre Batuhan Adıgüzel, Hasan Bilal(Dk. 46 Medeni Bingöl), Bekir Can Kara, Harun Kavaklıdere (Dk. 64 Fuat Bavuk) ve Eyüp Akcan(Dk. 64 Erdem Seçgin) ile çıktı.

Konuk ekip ise sahada; Göktan Cörüt, Ahmet Lütfü Kara, Arda Kılıç (Dk. 81 Muhammed Mirac Çakıroğlu), Barış Gün, Mehmet Keskin, Ertuğrul Şenlikoğlu(Dk. 68 Muhammet Turhan), Furkan Kütük (Dk. 90 Şenel Aydemir), Arda Cebeci, Emircan Korkmaz(Dk. 46 Emre Nizam), Ahmet Küçükaydın ve Emirhan Şahin ile mücadele etti.

Artı Değer Van Spor FK, maçın henüz ilk dakikalarında rakip kalede baskı kurmaya başladı. Maçın 8. dakikasında gelişen Van Spor atağında Mert Örnek kaleyi yokladı ancak top direkten oyun alanına geri döndü.

Maçın ilk yarısında zaman zaman atak geliştirerek gol yollarını zorlayan Artı Değer Van Spor FK, bir türlü aradığı golü bulamadı. Konuk ekip de ilk yarıda pozisyon yakalamakta zorlandı.

Devrenin uzatma dakikaları oynanırken Artı Değer Van Spor FK ataklarında Harun Kavaklıdere ile girilen net pozisyonlardan da gol sesi çıkmayınca maçın ilk yarısı 0 – 0 berabere tamamlandı.

İKİNCİ YARI

Müsabakanın ikinci yarısına da atak başlayan taraf Artı Değer Van Spor FK oldu. İleri uçta gol arayışlarını sürdüren siyah – kırmızılılar, baskıyı artırdı.

Maçın 66. dakikasında gelişen Van Spor atağında Bekircan Kara topu ceza sahası içine ortaladı. Samed Ali Kaya düzgün bir vuruşla takımını 1 – 0 öne geçiren isim oldu.

Bu golden sonra da Artı Değer Van Spor FK ataklarını sürdürerek 2. gol arayışına girdi. Van Spor ileri uç oyuncuları çok sayıda gol pozisyonundan faydalanamadı.

Maçın son bölümleri yaklaşırken siyah – kırmızılıların atakları da sıklaştı. 88. dakikada gelişen atakta günün başarılı ismi Bekir Can Kara şık bir vuruşla Van Spor’u 2 – 0 öne geçirdi.

Maçın uzatma dakikalarında başka gol olmayınca Artı Değer Van Spor FK sahadan 2 – 0 galip ayrıldı ve son 5 maçı kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.