Kırmızı-siyahlı Van ekibi, 29 Kasım Cumartesi günü taraftarı karşısında Serik Spor Futbol A.Ş.’yi ağırlayacak. Tribünlerde yerini alamayacak olan sporseverler karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Trendyol 1. Lig’de 15. hafta heyecanı yaşanacak. Galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Van ekibi, çalışmalarını sürdürüyor. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, 14. hafta karşılaşmasında sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelmiş ve 1-1’lik skorla hanesine 1 puan yazdırmıştı.

Karşılaşmanın ardından hafta sonu oynayacağı Serik Spor Futbol A.Ş. maçı için hazırlıklarına hızlı başlayan İmaj Altyapı Van Spor FK, kendi sahasında fiziksel ve taktiksel çalışmalar gerçekleştiriyor.

KARŞILAŞMANIN CANLI YAYINLANACAĞI KANAL

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ile Serik Spor Futbol A.Ş. arasındaki mücadele, 29 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşma, sporseverler tarafından TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.