Trendyol 1. Lig’in 13. haftası itibariyle en çok sarı kart gören takımlar belli oldu. Boluspor 41 sarı kartla en çok sarı kart gören takım olurken, Atakaş Hatayspor 40 sarı kartla ikinci ve temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise 38 sarı kartla 3. sırada yer aldı.

Açıklanan verilere göre kırmızı-siyahlı ekip, sezon başından bu yana en çok sarı kart gören takımlar arasında üçüncü sırada bulunuyor.

Ligde geride kalan 13 haftada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 20 puan toplayan İmaj Altyapı Van Spor FK, haftayı 7. sırada tamamladı. Zaman zaman inişli çıkışlı bir performans sergileyen Van ekibi, hafta sonu sahasında zor bir maça daha çıkacak.

SARIYER DEPLASMANINDA 6 SARI KART

13. hafta mücadelesinde deplasmanda SMS Grup Sarıyerspor’a konuk olan Van Spor, karşılaşmada 6 sarı kart gördü. Bu nedenle kırmızı-siyahlı ekip, “Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edilmişti.

Takımın en golcü futbolcusu Ivan Cedric Bikoue Embolo, sezon boyunca gösterdiği performansla öne çıkarken, gördüğü 4 sarı kart nedeniyle geçtiğimiz hafta cezalı duruma düştü. Cezası sebebiyle SMS Grup Sarıyer maçında forma giyemeyen Embolo’nun yokluğu hissedilirken, kırmızı siyahlı ekip, mücadeleyi 9 kişi tamamlayan rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

EN ÇOK SARI KART GÖREN TAKIMLAR AÇIKLANDI

Lig genelinde yapılan değerlendirmeye göre en çok sarı kart gören 4 takım şöyle;

Boluspor: 41 sarı kart

Atakaş Hatayspor: 40 sarı kart

İmaj Altyapı Van Spor FK: 38 sarı kart

SMS Grup Sarıyerspor: 37 sarı kart