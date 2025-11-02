İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, saat 19.00’da başlayacak maçta Sakaryaspor A.Ş. ile karşı karşıya gelecek.

Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak.

Maç öncesi her iki takımın da sahaya çıkaracakları ilk 11’ler belli oldu.

Temsilcimiz sahaya; Çağlar Şahin Akbaba, Francesc Crespı Regıs, Sabahattin Destici, Naby Youssouf Oulare, Lucas Henrıque Da Sılva, Faruk Can Genç, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin, Jefferson Nogueıra Junıor, Bekir Can Kara Ve Ivan Cedrıc Bıkoue Embolo ilk 11’i ile çıkacak.

Konuk ekip Sakaryaspor A.Ş. ise şu 11 ile maça başlayacak; Jakub Szumskı, Sadık Çiftpınar, Mete Kaan Demir, Gaël Romeo Kakuta Mambenga, Wıssam Ben Yedder, Serkan Yavuz, Alaaddin Okumuş, Salih Dursun, Josıp Vukovıc, Burak Çoban Ve Eren Erdoğan.