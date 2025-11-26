Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, “talimatlara aykırı hareket” ve taraftarlarının “çirkin ve kötü tezahüratı” gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

PFDK’ya sevk raporunda; “İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün 23.11.2025 tarihinde oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Trendyol 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” denildi.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, son olarak 13. haftada SMS Grup Sarıyer Spor karşılaşmasında da PFDK’ya sevk edilmişti.