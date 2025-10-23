Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü bir kez daha Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

PFDK’ya sevk raporunda; “İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün 18.10.2025 tarihinde oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü-Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi.

PENDİKSPORLU FUTBOLCU DA PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Kulübü futbolcusu Dorde Denıc de PFDK’ya sevk edildi.

Sevk raporunda şöyle denildi; “Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Kulübü futbolcusu Dorde Denıc’in 18.10.2025 tarihinde oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü-Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca19.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”