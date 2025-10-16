Trendyol 1. Lig’de 10. hafta maçında temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, Cumartesi günü sahasında Atko Grup Pendikspor’u konuk edecek.
Karşılaşma 18 Ekim Cumartesi günü, Van Atatürk Şehir Stadyumunda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak.
MAÇIN HAKEMLERİ
İmaj Altyapı Van Spor FK - Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. maçının hakemleri de belli oldu.
Maçta Hakem Yiğit Arslan düdük çalacak. Emre Doğu ve Murathan Çomoğlu’nun yardımcı hakemlik yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Berkan Çetin olacak.
Kaynak: Wanhaber / Mecnun Çali