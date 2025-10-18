Trendyol 1. Lig 10. Hafta maçında İmaj Altyapı Van Spor FK ile Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. arasındaki maç saat 13.30’da Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu maçta her iki takım da 3 puan için sahaya çıkacak.

Maçın başlamasına dakikalar kala her iki takımın da sahaya çıkaracağı 11’ler belli oldu.

Temsilcimiz mücadeleye; Çağlar Şahin Akbaba, Naby Youssouf Oulare, Erdi Dikmen, Lucas Henrıque Da Sılva, Francesc Crespı Regıs, Jefferson Nogueıra Junıor, Mehmet Özcan, Sabahattin Destic, Alıou Badara Traore, Ivan Cedrıc Bıkoue Embolo, Bekir Can Kara ilk 11’i ile başlayacak.

Konuk ekip ise sahaya; Deniz Dilmen, Vınko Soldo, Dorde Denıc, Jonson Scott Clarke-Harrıs, Mallık Rashaun Coley Wılks, Hakan Yeşil, Ahmet Karademir, Erdem Gökçe, Bekir Karadeniz, Furkan Mehmet Doğan, Yiğit Fidan 11’i ile çıkacak.