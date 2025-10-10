Trendyol 1. Lig’de mücadele eden ve milli aradan dolayı izne çıkan Van Sporlu futbolcular ve teknik heyet, Erzurum’da toplanarak yeniden lig hazırlıklarının startını verdi.

18 Ekim Cumartesi günü sahasında Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.’yi konuk edecek olan İmaj Altyapı Van Spor FK, bu maçın hazırlıklarını Erzurum’da gerçekleştiriyor.

Teknik Direktör Hakan Kutlu nezaretinde dün Erzurum’da toplanarak çalışmalara başlayan siyah – kırmızılı ekip, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Van’a dönecek ve ardından 18 Ekim’de taraftarlarının önünde Pendikspor karşısına çıkacak.

Van Spor FK, rakibini yenerek üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istiyor.

İmaj Altyapı Van Spor FK - Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. arasındaki maç 18 Ekim Cumartesi günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak.