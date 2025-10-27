Kupada 3. Eleme Turu maçları yarın başlayacak ve 30 Ekim Perşembe günü tamamlanacak. Van temsilcimiz, bu kapsamda yarın (28 Eylül 2025) Ordu ekibi Fatsa Belediyespor ile karşılaşacak.

VAN SPOR PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Maç hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Ordu’ya hareket etti. Trendyol 1. Lig’de son haftalarda yoluna doludizgin devam eden İmaj Altyapı Van Spor FK, ligin yeni ekiplerinden biri olmasına rağmen başarılı performans ortaya koyuyor.

Üst sıraları hedefleyen Van ekibi, Ziraat Türkiye Kupası’na da 3. Turda dahil oldu. Temsilcimiz Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk maçına yarın çıkacak.

Temsilcimizin 3. Lig Ekiplerinden Fatsa Belediyespor ile oynayacağı maça daha çok alt yapıdan oluşan bir kadro ile çıkması bekleniyor.

KARŞILAŞMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmaları yarın başlayacak. Fatsa Belediyespor – İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü maçı, yarın Fatsa İlçe Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak.