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Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde 1. Etap kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra Erzurum'da toplanan Vanspor, ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Van temsilcisi bu kapsamda ikinci hazırlık maçında Pazarspor ile karşı karşıya geldi. Vanspor Mustafa Sarıgül teknik sorumluluğunda sahaya; Nurullah Aslan, Şerif Doğan, Furkan Saki, Ahmet Özkaya, Abdülcebrail Akbulut, Kerem Çağatay, Oğuzhan Eskiköy, Bekircan Kara, Ahmet Ülük, Hasan Bilal ve Bertuğ Bayar onbiri ile çıktı.

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan ve iki takımın da iyi mücadele ettiği mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı. Vanspor'un golleri Bertuğ Bayar ve Alpay Koçaklı'dan gelirken, Pazarspor'un gollerini ise Şeyhmus Abdulkadir Aksu ve Yakup Can Gamsız kaydetti.

Van bölge gazetesi