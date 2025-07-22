Uzun bir aranın ardından Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek olan Van Spor FK, sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Birinci etap kamp çalışmalarını Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde gerçekleştiren kırmızı – siyahlılar, kısa bir aranın ardından yine aynı kamp merkezinde ikinci etap kamp çalışmalarına başladı.

Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde hazırlıklarına devam eden Van Spor FK, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Temsilcimiz ligin açılış maçında 10 Ağustos Pazar günü deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak.