Lig’de 1. devrenin son karşılaşmasında temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK sahasında Hatay ekibini ağırlayacak. Galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Van ekibi, taraftarı karşısında 3 puanı almak istiyor.

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Van ekibi, 27 Aralık Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor’u konuk edecek. 5 haftalık galibiyet özlemini geçtiğimiz hafta İstanbulspor deplasmanında sonlandıran kırmızı siyahlı Van ekibi, ilk devrenin son karşılaşmasında da galibiyeti alarak devre arasına moralli girmek istiyor.

MAÇIN HAKEMLERİ

Cumartesi günü Van Atatürk Şehir Stadyumunda saat 16.00’da oynanacak olan İmaj Altyapı Van Spor FK - Atakaş Hatayspor maçını yönetecek hakemler belli oldu.

Maçta hakem Alpaslan Şen, düdük çalacak. Seyfettin Ünal ve Harun Reşit Güngör’ün yardımcı hakemlik yapacağı müsabakada dördüncü hakem olarak da Tayfun Sarı görev alacak.