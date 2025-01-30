Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta maçında Artı Değer Van Spor FK sahasında Giresunspor’u konuk edecek. 1 Şubat’ta oynanacak maçı yönetecek hakemler açıklandı.
Kendi tesislerinde Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdüren kırmızı – siyahlılar sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.
Zirve mücadelesinden kopmak istemeyen temsilcimiz, hanesine 3 puan yazdırmanın hesaplarını yapıyor.
MAÇIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI
1 Şubat 2025 Cumartesi günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak Artı Değer Van Spor FK – Giresunspor maçını yönetecek hakemler belli oldu.
Maçta hakem TOLGA AKBABA düdük çalacak. Sinan Ertinğü ve Mustafa Soner Yüce’nin yardımcı hakemlik yapacakları müsabakanın 4. hakemi ise Esad Sadık Demirtaş olacak.