Dün Sarıyerspor karşısında bekleneni ortaya koyamayan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, en çok da taraftarlarını üzdü. Taraftarlar, maçın kaybedilmesinden çok ortaya mücadele konulamamasına üzülüyor. Temsilcimizin dünkü maçta ortaya koyduğu performans, taraftarlar arasında büyük hayal kırıklığı yarattı.

Kırmızı-siyahlı ekibin taraftar grubu Gölkentliler, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada takıma eleştirilerde bulundu.

“BEKLENTİMİZ, VAN SPOR ARMASININ AĞIRLIĞINI TAŞIYAN BİR TAKIM GÖRMEK”

“Bize yakışmıyor!” başlığıyla yapılan paylaşımda, “Dün oynanan Sarıyer maçında 9 kişi kalan rakibimize karşı tek bir şut dahi atamamak, Van Spor tarihine ve ismine yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Biz bu futbolu, bu mücadele anlayışını asla kabul etmiyoruz! Van Spor yenilecekse bile o formayı son damlasına kadar terleterek, sahada onuruyla kaybedecek! Bizim beklentimiz, mücadele eden, savaşan ve Van Spor armasının ağırlığını taşıyan bir takım görmek.” denildi.

“TRİBÜNLERİ, VANSPOR’UMUZUN YANINDA DİMDİK DURMAYA DAVET EDİYORUZ”

Önümüzdeki iki iç saha maçında taraftarların takımın yanında durması gerektiği vurgulanan paylaşımda, “Önümüzdeki iki kritik iç saha maçında Keçiörengücü ve Serikspor karşılaşmalarında tüm taraftarlarımızı tribünlere, Vanspor’umuzun yanında dimdik durmaya davet ediyoruz. Bu maçların takımımız için bir çıkışın başlangıcı olacağına yürekten inanıyoruz! Van Spor bir takımdan fazlasıdır! Bu şehre inanmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.