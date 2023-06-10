Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Vanspor’un kullandığı, üzerinde şekli bozuk kedinin yer aldığı mevcut logonun değişeceği öğrenildi.

Pazartesi günü genel kurulunu yapacak olan Vanspor’da, yeni logonun da üyelerin oylarına sunulacağı belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada; “Değerli taraftarlarımız; ‘Yeni imaj, aynı olağanüstü duygular.’ Geçtiğimiz aylarda başlatmış olduğumuz logo değişim kampanyası neticesinde, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda görselde yer alan logo ile mevcut logomuzun değişimine karar verilmiştir.

12 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek olağan genel kurulumuzda yeni logo üyelerimizin oylarına sunulacaktır. Camiamıza Hayırlı Olsun.” denildi.