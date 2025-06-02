Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, Nesine 2. Lig Play-Off final maçında karşılaştığı Batman Petrol Spor’u seri penaltı atışları sonucu 5 – 4 yenerek Trendyol 1. Lige yükselme başarısı gösterdi.

Cezalı olduğu için maçta forma giyemeyen başarılı kaptan Yusuf Abdioğlu, maç sonrası yaptığı açıklamada; “Saha dışında olmak sahada olmaktan daha zordu” dedi.

Taraftarlara verdikleri sözü tutarak kupayı Van’a getirecekleri için büyük bir mutluluk yaşadıklarını anlatan Kaptan Abdioğlu; “Bizim için çok farklı bir sezon oldu. Duygu değişimlerini çok yaşadık. Taraftarlarımızı üzdüğümüz zamanlar da oldu. Ancak taraftarlarımız tesislere geldiği zaman onlara play-off’ta kupa kaldıracağımızın sözünü verdik. Çok şükür bugün de bu sözümüzü yerine getirdik. Başkanımız son ana kadar elinden geleni yaptı. Bu şehre sözümüz vardı, şükürler olsun ki kupayı Van’a getiriyoruz. Van çok güzel bir şehir, eşimle beraber geldik çok mutluyuz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.