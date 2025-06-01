Uzun lig maratonu, oynanan final maçıyla sona erdi. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK 25 yıl sonra 1. Lig’e merhaba diyen taraf oldu.

Artı Değer Van Spor FK sahaya; Abdulsamed Damlu, Mert Örnek Çıkan (Dk. 72 Batuhan Kör), Muhammet Çavuşoğlu (Dk. 97 Onur Özcan), Özkan Yiğiter Çıkan (Dk. 85 Hasan Bilal), Sabahattin Destici (Dk. 84 Medeni Bingöl), Burak Kavlak, Emre Batuhan Adıgüzel, Bekir Can Kara, Harun Kavaklıdere, Okan Eken (Dk. 85 Erdem Seçgin) ve Eyüp Akcan (Dk. 97 Serkan Odabaşoğlu) ile çıktı.

Batman Petrol Spor ise; Yusuf Balcıoğlu, Yalçın Kılınç, Ahmet Kesim, Samet Karakoç, Semih Karadeniz, Abdurrahman Emir Alagöz, Mustafa Seyhan (Dk. 46 Bünyamin Yürür), Omar Imeri (Dk. 84 Mustafa Çeçenoğlu), İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 111 Tunahan Çiçek), Mert Çapar (Dk. 106 Cengizhan Akgün) ve İlker Karakaş (Dk. 84 Melih İnan) ile mücadele etti.

Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 0 – 0 eşitlikle tamamlandı. Her iki takım da zaman zaman etkili ataklar geliştirse de maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca takımların kaderini penaltı atışları belirledi.

PENALTI ATIŞLARI

İlk penaltı atışını Artı Değer Van Spor FK’den Hasan Bilal kullandı ve topu uzak köşeden ağlara yolladı: 1 – 0.

Batman Petrol Spor’dan ilk penaltı atışını Bünyamin Yürür kullandı ve vuruşunda Abdulsamed Damlu topa müdahale etmesine rağmen direğe çarpan top ağlara gitti: 1 – 1.

İkinci penaltı atışı için Vanspor’dan topun başına Batuhan Kör geldi. Şık vuruşunda takımını 2 – 1 öne geçirdi.

Batman Petrol Spor’dan Mustafa Çeçenoğlu ikinci penaltıyı kullandı. Onun vuruşunda skora yeniden eşitlik geldi: 2 – 2.

Artı Değer Van Spor FK’de topu penaltı noktasına Medeni Bingöl koydu. 3. Penaltı atışını kullanan Medeni Van Spor’u 3 – 2 öne geçirdi.

Batman Petrol Spor’da 3. Penaltı atışını Tunahan kullandı. Vuruşunda Abdulsamed Damlu bir kez daha doğru köşeyi bildi, topa müdahale etmesine rağmen gole engel olamadı: 3 – 3.

Van Spor’da 4. Penaltı atışını Erdem Seçgin kullandı ve kaleciyi ters köşeye yatırarak takımını 4 – 3 öne geçiren isim oldu.

Batman Petrol Spor’da 4. Penaltı atışını Ahmet Kesim kullandı. Ahmet de penaltı atışını gole çevirdi ve eşitlik bozulmadı: 4 – 4.

Artı Değer Van Spor FK’de 5. Penaltı atışını kullanmak üzere Harun Kavaklıdere topun gerisine geçti. Müthiş vuruşunda ters köşeden golü buldu ve skor Van Spor lehine 5 – 4 oldu.

Batman Petrol Spor’dan Cengizhan Akgün 5. Penaltı atışını kullandı. Vuruşunda Abdulsahet Damlu kalesinde devleşti ve gole izin vermedi.

Van Spor FK penaltı atışları sonucunda maçı 5 – 4 kazandı ve Trendyol 1. Lige çıkmayı başardı.

TARAFTARLAR BÜYÜK SEVCİNÇ YAŞADI

Kayseri’de takımını yalnız bırakmayan taraftarlarla Van’daki taraftarlar büyük sevinç yaşayarak takımının şampiyon olmasını kutlamaya başladı.

Batman Petrol Sporlu futbolcular ve taraftarları büyük üzüntü yaşadı.