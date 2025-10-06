Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nde, teknik heyetin planlaması doğrultusunda futbolculara 5 günlük izin verildi. Futbolcular, iznin ardından Erzurum’da toplanacak ve Pendikspor ile oynanacak olan 10. Hafta maçına kadar burada kamp yapacak.

İzin ile ilgili Van Spor Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada; “Profesyonel Futbol Takımımız, Trendyol 1. Lig’e verilen milli arayı değerlendirmek üzere teknik heyetimizin planlaması doğrultusunda beş gün izin yapacaktır. İzin sürecinin ardından takımımız, Perşembe günü Erzurum’da toplanarak kampa girecek ve Pendikspor karşılaşmasının hazırlıklarını burada sürdürecektir. Kamp süresince takımımız, teknik direktörümüz Hakan Kutlu yönetiminde hem fiziksel hem de taktiksel çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edecektir” denildi.